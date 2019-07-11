toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Ювентус зробив покращену пропозицію Аяксу щодо трансферу Де Лігта

15:32 114 Читать на русском
Ювентус зробив покращену пропозицію Аяксу щодо трансферу Де Лігта
Маттейс Де Лігт / ФК Аякс

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт вже цього літа може перейти в Ювентус.

Італійська команда зробила покращену пропозицію Аяксу щодо трансферу капітана нідерландської команди Маттейса Де Лігта, повідомляє De Telegraaf.

Де Лігт не перейде до ПСЖ, – Леонардо

Ювентус запропонував 67 мільйонів євро, адже кілька менших пропозицій вже було відхилено. "Зебри" хочуть узгодити трансфер до вихідних. Раніше повідомлялось, що туринці домовились про контракт з самим футболістом.

До слова, у минулому сезоні в активі Де Лігта 57 поєдинків за Аякс в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Федецький: Перехід Ракицького в Зеніт став підтвердженням деяких припущень
14:39
2016
Теги
Аякс Аякс Італія Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
22
хв
Транс
18:30
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук