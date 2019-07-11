Ювентус зробив покращену пропозицію Аяксу щодо трансферу Де Лігта

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт вже цього літа може перейти в Ювентус.

Італійська команда зробила покращену пропозицію Аяксу щодо трансферу капітана нідерландської команди Маттейса Де Лігта, повідомляє De Telegraaf.

Де Лігт не перейде до ПСЖ, – Леонардо

Ювентус запропонував 67 мільйонів євро, адже кілька менших пропозицій вже було відхилено. "Зебри" хочуть узгодити трансфер до вихідних. Раніше повідомлялось, що туринці домовились про контракт з самим футболістом.

До слова, у минулому сезоні в активі Де Лігта 57 поєдинків за Аякс в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років