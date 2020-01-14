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Ювентус сделает еще одну попытку приобрести Погба – туринцы могут отдать одну из своих звезд на выбор

14 января 16:14 511 Читати українською
Ювентус сделает еще одну попытку приобрести Погба – туринцы могут отдать одну из своих звезд на выбор
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба остается в списке интересов туринского Ювентуса.

Ювентус предложил новый вариант трансфера Поля Погба, информирует Tuttosport.

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Отмечается, что Ювентус готов включить в сделку Адриена Рабьо или Пауло Дибалу. Туринцы решили активизироваться в попытках приобрести француза, поскольку Реал выбыл из гонки за хавбека.

Напомним, слухи о возможном переезде французского полузащитника в Мадрид распространяются уже полгода, но конкретики со стороны клубов пока не было. В текущем сезоне АПЛ Погба провел 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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