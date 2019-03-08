Ювентус розгромив Удінезе – юний Кін оформив дубль

В матчі 27 туру Серії А Ювентус резервним складом розтрощив Удінезе. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ювентус резервним складом обіграв Удінезе. Головним героєм став 19-річний нападник Мойзе Кін, який в першому таймі оформив дубль і став наймолодшим гравцем "Старої синьйори" з 1982 року, якому вдавалось забити два м'ячі в одному матчі.

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В другій половині Джан з пенальті та Матюйді зробили рахунок розгромним, на що Удінезе відповів голом престижу від Лазаньї. Єдине, що затьмарило цей успіх – травма Барцальї в першому таймі. До слова, пенальті заробив все той же Кін.

Після цієї перемоги Ювентус продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Італії з 75 пунктами, Удінезе з 25 очками залишився на 15 сходинці. У Наполі, який йде другим, 56 очок.