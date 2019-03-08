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Ювентус розгромив Удінезе – юний Кін оформив дубль

8 березня 23:26 299 Читать на русском
Ювентус розгромив Удінезе – юний Кін оформив дубль
Кін став героєм Ювентуса / Твіттер ФК Ювентус

В матчі 27 туру Серії А Ювентус резервним складом розтрощив Удінезе. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

11’ Мойзе Кін
39’ Мойзе Кін
67’ Емре Джан
71’ Блез Матюйді
 
Кевін Лазанья 85’

Ювентус резервним складом обіграв Удінезе. Головним героєм став 19-річний нападник Мойзе Кін, який в першому таймі оформив дубль і став наймолодшим гравцем "Старої синьйори" з 1982 року, якому вдавалось забити два м'ячі в одному матчі.

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В другій половині Джан з пенальті та Матюйді зробили рахунок розгромним, на що Удінезе відповів голом престижу від Лазаньї. Єдине, що затьмарило цей успіх – травма Барцальї в першому таймі. До слова, пенальті заробив все той же Кін.

Після цієї перемоги Ювентус продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Італії з 75 пунктами, Удінезе з 25 очками залишився на 15 сходинці. У Наполі, який йде другим, 56 очок.

Теги
Головне Ювентус - Удінезе Італія Мойзе Кін Мойзе Кін Удінезе Удінезе Ювентус Ювентус
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