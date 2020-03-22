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Ювентус проверил игроков и персонал на коронавирус – в клубе трое инфицированных

15:45 27 Читати українською
Ювентус проверил игроков и персонал на коронавирус – в клубе трое инфицированных
"Старая синьора" проверила игроков и персонал на коронавирус / Фото из открытых источников

Руководство "Старой синьйоры" решило не испытывать судьбу и заставило сдать тесты всех, кто причастен к клубу.

Игроки и сотрудники туринского клуба (всего 121 человек) прошли проверку на наличие коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.

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Результаты тестов оказались отрицательными у всех, кроме полузащитников Пауло Дибалы и Блеза Матюиди, а также защитника Даниэле Ругани. Несмотря на итоги обследования, клуб останется на карантине.

К слову, шесть игроков туринцев сейчас находятся в других странах: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Родриго Бентанкур, Дуглас Коста, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин. Все они будут изолированы на 14 дней после возвращения в Италию.

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