Новый контракт рассчитан до 30 июня 2025, сообщает официальный сайт клуба.

Малиновский может перейти в Ювентус – Аталанта рассматривает вариант суперобмена

Предыдущее соглашение завершалось этим летом, поэтому 29-летний Де Шильо рисковал стать свободным агентом. Впрочем, защитник согласился на уменьшение зарплаты с 3 до 1,7 млн евро в год. Он выступает за Ювентус с 2017 года, когда его приобрели у Милана за 12 млн евро. Был годичный "перерыв" на Лион, но с приходом Аллегри защитник снова стал важным игроком туринцев – 29 матчей, один гол и 3 ассиста в прошлом сезоне.

Напомним, ранее Юве простился с Джорджо Кьеллини, который получил статус свободного агента и уехал в МЛС.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо