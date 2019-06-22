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Ювентус продлил контракт с Бентанкуром

22 июня 22:44 21 Читати українською
Ювентус продлил контракт с Бентанкуром
Родриго Бентанкур / Reuters

Чемпион Италии договорился с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром.

Ювентус объявил о подписании нового контракта с хавбеком на официальном сайте.

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21-летний игрок продлил соглашение с туринским клубом до 2024 года. В прошлом сезоне Бентанкур провел за Ювентус 31 матч в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Напомним, ранее Ювентус подписал полузащитника лондонского Арсенала Аарона Рэмзи, который станет конкурентом представителя сборной Уругвая.

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Теги
Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Ювентус Ювентус Италия Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур
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