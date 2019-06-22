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Ювентус отказался от возвращения Погба – виноват Де Лигт и еще один потенциальный новичок

14:07 77 Читати українською
Ювентус отказался от возвращения Погба – виноват Де Лигт и еще один потенциальный новичок
Поль Погба / Reuters

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Погба не вернется в туринский Ювентус. По крайней мере в летнее трансферное окно.

Туринцы выходят из борьбы за французского хавбека, сообщает Daily Mail.

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Из-за близкого затратного трансфера защитника Аякса Маттейса Де Лигта "Старая синьора" вынуждена экономить. Ювентус не отказывается от идеи усилить центр поля, но теперь рассматривает бюджетнее Погба варианты. Потенциальный новичок команды Маурицио Сарри – другой француз, опальный полузащитник Адриен Рабьо. В Италию он может перебраться в статусе свободного агента.

Отметим, что Поль Погба желает покинуть Манчестер Юнайтед. Другой претендент на 26-летнего хавбека – мадридский Реал.

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