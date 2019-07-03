Ювентус продасть Ігуаїна – Саррі не зацікавлений у послугах нападника

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн покине "Стару синьйору" цього літа.

Ювентус повідомив Гонсало Ігуаїну, що більше не зацікавлений у послугах нападника, передає Goal.com.

Рома націлилась на Ігуаїна – Ювентус хоче позбутись форварда

За інформацією видання, новий тренер команди Мауріціо Саррі не бачить місця аргентинцю у складі команди, адже на позиції центрфорварда виступатиме Кріштіану Роналду.

Відзначимо, що сезон 2018/19 Ігуаїн розпочав у Мілані, а завершив у Челсі. У Мілані Ігуаїн провів 15 матчів у Серії А, відзначившись 6 забитими голами, а в Челсі за 14 ігор форвард забив 5 м'ячів.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19