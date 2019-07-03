toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус продасть Ігуаїна – Саррі не зацікавлений у послугах нападника

3 липня 16:22 1890 Читать на русском
Ювентус продасть Ігуаїна – Саррі не зацікавлений у послугах нападника
Гонсало Ігуаїн / Reuters

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн покине "Стару синьйору" цього літа.

Ювентус повідомив Гонсало Ігуаїну, що більше не зацікавлений у послугах нападника, передає Goal.com.

Рома націлилась на Ігуаїна – Ювентус хоче позбутись форварда

За інформацією видання, новий тренер команди Мауріціо Саррі не бачить місця аргентинцю у складі команди, адже на позиції центрфорварда виступатиме Кріштіану Роналду.

Відзначимо, що сезон 2018/19 Ігуаїн розпочав у Мілані, а завершив у Челсі. У Мілані Ігуаїн провів 15 матчів у Серії А, відзначившись 6 забитими голами, а в Челсі за 14 ігор форвард забив 5 м'ячів.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
14:52
3317
Теги
Трансфери Італія Головне Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Ювентуса Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук