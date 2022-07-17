Баварія зробила Ювентусу чергову покращену пропозицію щодо де Лігта – 70 мільйонів євро відразу та ще 10 млн у вигляді бонусів. Туринців така сума влаштувала, сторони домовилися про трансфер, повідомляє Bild.

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Ювентус відхилив дві попередні пропозиції з Мюнхена. Баварія спершу давала 45+10, а потім 60+10. Цього було мало для "б'янконері". Зрештою чемпіони Німеччини повторять свій трансферний рекорд – за 80 мільйонів "ротен" купували Лукаса Ернандеса.

Де Лігт підпише з Баварією контракт на 5 років. Зарплата давно погоджена. Нідерландець хотів переїхати в Мюнхен, адже його приваблює атакувальний стиль команди Нагельсманна, тоді як Ювентус вже кілька років грає у блідий футбол.

Ювентус купив де Лігта три роки тому з Аякса за 85 мільйонів євро. У центрбека був контракт зі "Старою Синьйорою" ще на два сезони. У минулому чемпіонаті Маттейс провів 31 матч і забив 3 голи.

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