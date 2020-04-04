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Ювентус придумал хитрую схему, чтобы помешать трансферным планам Ливерпуля

19:43 30 Читати українською
Ювентус придумал хитрую схему, чтобы помешать трансферным планам Ливерпуля
Ферран Торрес / Marca

Вингер Валенсии Ферран Торрес попал в сферу интересов Ювентуса – туринцы должны выдержать конкуренцию со стороны Ливерпуля

Ювентус готов отдать кого-то из пары защитников Де Шильоо-Ругани ради вингера Валенсии Феррана Торреса, сообщает Tuttosport.

Ливерпуль хочет подписать нового Торреса

Отмечается, что туринцы надеются таким образом сбить стоимость испанца – "летучие мыши" требуют 100 млн евро за своего таланта. Добавляется, что Валенсия может отпустить Торреса дешевле – его контракт рассчитан до лета 2021 года.

К слову, Ферран провел 35 матчей за Валенсию в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 7 ассистов.

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