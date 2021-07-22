"Бьянконери" вслед за другими топ-клубами Европы представили экипировку на сезон 2021/22.

Немецкий технический гигант Adidas разработал новую выездную форму для Ювентуса, информирует официальный сайт клуба.

Тоттенхэм представил новую форму с уникальным дизайном

Экипировка выполнена в черном цвете с розовыми и оранжевыми вставками. Пресс-служба "Старой синьоры" отмечает, что форма вдохновлена ночной жизнью Турина, а также электронной сценой этого города.

Возможность надеть новые футболки у игроков Ювентуса будет 22 августа – команда Аллегри приедет в гости к Удинезе в первом туре Серии А.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі