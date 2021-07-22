Ювентус презентовал комплект формы, вдохновленный ночной жизнью Турина
18:07 - Читати українською
"Бьянконери" вслед за другими топ-клубами Европы представили экипировку на сезон 2021/22.
Немецкий технический гигант Adidas разработал новую выездную форму для Ювентуса, информирует официальный сайт клуба.
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Экипировка выполнена в черном цвете с розовыми и оранжевыми вставками. Пресс-служба "Старой синьоры" отмечает, что форма вдохновлена ночной жизнью Турина, а также электронной сценой этого города.
Возможность надеть новые футболки у игроков Ювентуса будет 22 августа – команда Аллегри приедет в гости к Удинезе в первом туре Серии А.
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