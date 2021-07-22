"Б'янконері" вслід за іншими топ-клубами Європи представили екіпірування на сезон 2021/22.

Німецький технічний гігант Adidas розробив нову виїзну форму для Ювентуса, інформує офіційний сайт клубу.

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Екіпірування виконане у чорному кольорі з рожевими та помаранчевими вставками. Прес-служба "Старої синьйори" зазначає, що форма є натхненна нічним життям Турина, а також електронною сценою цього міста.

Можливість одягнути нові футболки у гравців Ювентуса буде 22 серпня – команда Аллегрі завітає в гості до Удінезе в першому турі Серії А.

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