Тоттенхэм представил новую форму с уникальным дизайном
14:24 - Читати українською
Лондонский Тоттенхэм получил новую игровую экипировку для выездных матчей.
Американская компания Nike, которая является техническим спонсором "шпор", креативно подошла к разработке дизайна.
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Новая форма Тоттенхэма разрисованная разными яркими цветами и получила название "Неповторимая". Комплект вдохновлен коллективным творчеством местного комьюнити, сообщает пресс-служба клуба.
К слову, новый сезон Тоттенхэм начнет под руководством Нуну Эшпириту Санту. Пока не известна судьба главной звезды команды – Харри Кейн решительно настроен сменить клубную прописку уже летом.
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