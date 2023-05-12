Ювентус представил яркую форму на новый сезон
11:33 - Читати українською
Туринский клуб понемногу готовится к кампании 2023/24.
Комплект домашней экипировки на грядущий сезон уже привычно разработал Adidas, сообщает пресс-служба клуба.
Ювентус – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы
Футболки выполнены в традиционных черно-белых цветах, но с добавлением ярких желтых акцентов. "Одевай будущее", – говорится в пресс-релизе туринцев.
Напомним, Ювентус идет вторым в турнирной таблице Серии А и продолжает выступления в Лиге Европы. Накануне коллектив Аллегри вырвал ничью против Севильи (1:1) в первом полуфинале.
Ювентус на последних секундах спасся от поражения Севильи в полуфинале ЛЕ – провальный матч спасли замены Аллегри
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter