Комплект домашней экипировки на грядущий сезон уже привычно разработал Adidas, сообщает пресс-служба клуба.

Ювентус – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы

Футболки выполнены в традиционных черно-белых цветах, но с добавлением ярких желтых акцентов. "Одевай будущее", – говорится в пресс-релизе туринцев.

Напомним, Ювентус идет вторым в турнирной таблице Серии А и продолжает выступления в Лиге Европы. Накануне коллектив Аллегри вырвал ничью против Севильи (1:1) в первом полуфинале.

Bianconero e giallo. Modellata sulla nostra storia, proiettata al futuro ️️



Juventus e @adidasfootball presentano l'home kit 2023/24! pic.twitter.com/VnQluv3MBD — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023

Indossa il futuro! @adidasfootball



Il nuovo home kit 2023/24! — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023

Ювентус на последних секундах спасся от поражения Севильи в полуфинале ЛЕ – провальный матч спасли замены Аллегри