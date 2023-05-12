Ювентус спасся на последних секундах полуфинального поединка Лиги Европы против Севильи. Смотрите видео голов и обзор игры Ювентус – Севилья на "Футбол 24".

Севилья острее начала, но Ювентус был ближе к забитому голу – Буну в прыжке прервал прострел на Влаховича. Впрочем, повели в счете именно андалусийцы – Окампос прорвался по правому флангу и нашел в штрафной Эн-Несири, который и открыл счет во встрече.

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После перерыва Ювентус большими силами пошел вперед, особенно выделялся Илинг. Правда, голов не было вплоть до 90+7 минуты – после подачи углового Погба сбросил на ближнюю стойку, а Гатти внес мяч в ворота.