Ювентус презентував яскраву форму на новий сезон
11:33 - Читать на русском
Туринський клуб потроху готується до кампанії 2023/24.
Комплект домашнього екіпірування на прийдешній сезон вже звично розробив Adidas, інформує прес-служба клубу.
Ювентус – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд півфіналу Ліги Європи
Футболки виконані у традиційних чорно-білих кольорах, але з додаванням яскравим жовтих акцентів. "Одягай майбутнє", – йдеться у прес-релізі туринців.
Нагадаємо, наразі Ювентус йде другим у турнірній таблиці Серії А та продовжує виступи у Лізі Європи. Напередодні колектив Аллегрі вирвав нічию проти Севільї (1:1) у першому півфіналі.
Ювентус на останніх секундах врятувався від поразки Севільї у півфіналі ЛЄ – провальний матч врятували заміни Аллегрі
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