Комплект домашнього екіпірування на прийдешній сезон вже звично розробив Adidas, інформує прес-служба клубу.

Ювентус – Севілья – 1:1 – відео голів та огляд півфіналу Ліги Європи

Футболки виконані у традиційних чорно-білих кольорах, але з додаванням яскравим жовтих акцентів. "Одягай майбутнє", – йдеться у прес-релізі туринців.

Нагадаємо, наразі Ювентус йде другим у турнірній таблиці Серії А та продовжує виступи у Лізі Європи. Напередодні колектив Аллегрі вирвав нічию проти Севільї (1:1) у першому півфіналі.

Bianconero e giallo. Modellata sulla nostra storia, proiettata al futuro ️️



Juventus e @adidasfootball presentano l'home kit 2023/24! pic.twitter.com/VnQluv3MBD — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023

Indossa il futuro! @adidasfootball



Il nuovo home kit 2023/24! — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023

Ювентус на останніх секундах врятувався від поразки Севільї у півфіналі ЛЄ – провальний матч врятували заміни Аллегрі