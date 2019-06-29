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Ювентус предложит Игуаина и деньги за Дзаньоло, – CdS

14:50 53 Читати українською
Ювентус предложит Игуаина и деньги за Дзаньоло, – CdS
Николо Дзаньоло / LaPresse

Туринский Ювентус сделает новую попытку подписать таланта столичной Ромы Николо Дзаньоло.

"Старая синьора" не оставляет надежд подписать 19-летнего хавбека, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, "бьянконери" готовы отправить в Рим своего форварда Гонсало Игуаина как часть сделки по трансферу Дзаньоло. Ранее Рома отказалась отпустить Дзаньоло за 35 млн евро. В Турине после неудачных периодов в аренде в Милане и Челси больше не рассчитывают на Игуаина.

Зато юный талант "волков" стал целью Юве после феноменального сезона 2018/19 – 27 матчей (4 гола, 2 ассиста) в Серии А позволили Николо Дзаньоло дебютировать в сборной Италии.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Ювентус Ювентус Рома Рома Трансферы Ювентуса Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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