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Бавария готова перехватить Канселу у Манчестер Сити

14:00 50 Читати українською
Бавария готова перехватить Канселу у Манчестер Сити
Жоау Канселу / Reuters

Мюнхенская Бавария может воспользоваться паузой в переговорах о продаже Жоау Канселу, чтобы перехватить защитника сборной Португалии.

Мюнхенцы готовят свое предложение по покупке фулбэка, сообщает Calciomercato.

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Ювентус и Манчестер Сити до сих пор не согласовали сумму отступных за Канселу. "Старая синьора" хочет получить 60 млн евро, но чемпион Англии предложил меньше плюс резервиста Данило. Такой вариант туринцам не нравится, потому Сити взял паузу, чтобы продать бразильца и собрать необходимую сумму на трансфер.

Между тем Канселу может стать заменой ветерану Рафинье в Баварии. После неудачи в Лиге чемпионов в прошлом сезоне боссы "ротен" настроены солидно потратиться на трансферном рынке.

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