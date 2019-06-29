toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Ювентус запропонує Ігуаїна та гроші за Дзаньйоло, – CdS

14:50 23 Читать на русском
Ювентус запропонує Ігуаїна та гроші за Дзаньйоло, – CdS
Ніколо Дзаньйоло / LaPresse

Туринський Ювентус зробить нову спробу підписати таланта столичної Роми Ніколо Дзаньйоло.

"Стара синьйора" не покидає надій підписати 19-річного хавбека, повідомляє Corriere dello Sport.

Баварія готова перехопити Канселу в Манчестер Сіті

За інформацією видання, "б'янконері" готові відправити до Рима свого форварда Гонсало Ігуаїна як частину угоди про трансфер Дзаньйоло. Раніше Рома відмовилася відпустити Дзаньйоло за 35 млн євро. У Турині після невдалих періодів в оренді в Мілані та Челсі більше не розраховують на Ігуаїна.

Натомість юний талант "вовків" став ціллю Юве після феноменального сезону 2018/19 – 27 матчів (4 голи, 2 асисти) у Серії А дозволили Ніколо Дзаньйоло дебютувати за збірну Італії.

Ноунейм, забракований через зріст, став рекордсменом Італії в ЛЧ: Ніколо Дзаньйоло – потенційний "новий Тотті" для Роми

blog_ava
Головні новини футболу 28 червня: Аргентина та Бразилія зустрінуться в 1/2 фіналу Копа Амеріка, дискваліфікація Мілана
07:00
2547
Теги
Ювентус Ювентус Рома Рома Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Уругвай
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук