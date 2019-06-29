Ювентус запропонує Ігуаїна та гроші за Дзаньйоло, – CdS

Туринський Ювентус зробить нову спробу підписати таланта столичної Роми Ніколо Дзаньйоло.

"Стара синьйора" не покидає надій підписати 19-річного хавбека, повідомляє Corriere dello Sport.

Баварія готова перехопити Канселу в Манчестер Сіті

За інформацією видання, "б'янконері" готові відправити до Рима свого форварда Гонсало Ігуаїна як частину угоди про трансфер Дзаньйоло. Раніше Рома відмовилася відпустити Дзаньйоло за 35 млн євро. У Турині після невдалих періодів в оренді в Мілані та Челсі більше не розраховують на Ігуаїна.

Натомість юний талант "вовків" став ціллю Юве після феноменального сезону 2018/19 – 27 матчів (4 голи, 2 асисти) у Серії А дозволили Ніколо Дзаньйоло дебютувати за збірну Італії.

Ноунейм, забракований через зріст, став рекордсменом Італії в ЛЧ: Ніколо Дзаньйоло – потенційний "новий Тотті" для Роми