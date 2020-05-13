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Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців, щоб розблокувати повернення Погба

16:09 637 Читать на русском
Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців, щоб розблокувати повернення Погба
Погба в матчі проти Ювентуса / Getty images

Ювентус шукає способи для повернення в Серію А зірки Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Ювентус спробує включити в угоду з Манчестер Юнайтед котрогось із своїх гравців. Туринці готові запропонувати на вибір трьох виконавців, стверджує La Gazzetta Dello Sport.

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За інформацією видання, "Червоні дияволи" можуть обрати когось із тріо: Дуглас Коста, Адріен Рабйо, Федеріко Бернардескі. Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вважає, що такий крок здатен переконати Манчестер Юнайтед розблокувати повернення Поля Погба в Турин. Ймовірно "б'янконері" доведеться також доплатити певну суму.

Нагадаємо, француз має досвід виступів за туринський клуб, Поль захищав кольори "Старої Синьйори" у 2012-2016 роках. Майже весь нинішній сезон АПЛ Погба пропустив через травми, зігравши лише у 7-ми матчах.

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Італія Ювентус Ювентус Адріен Рабйо Адріен Рабйо Федеріко Бернардескі Федеріко Бернардескі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фабіо Паратічі Дуглас Коста Дуглас Коста Поль Погба Поль Погба
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