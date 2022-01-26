"Старая синьора" близка к подписанию Душана Влаховича. Трансфер нападающего Фиорентины обойдется в 70 млн евро, а серб будет получать 7 млн ​​за сезон – почти столько же, сколько Пауло Дибала (7,3).

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Контракт аргентинца истекает летом этого года. 28-летний Дибала не прочь остаться в Турине, но хотел получать более высокую зарплату – в районе 10-ти млн. После расходов на Влаховича Ювентус не сможет себе этого позволить.

Новые контракты большинства игроков будут предусматривать уменьшение зарплаты на 10-15%. Для Дибалы клуб готов сделать исключение, оставив заработки футболиста на том же уровне до 2026 года. Если Пауло не согласится с таким предложением, туринцы его не будут держать, сообщает Corriere dello Sport.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за Юве 23 матча. Забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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