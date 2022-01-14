Чемпионы Италии хотят подписать Пауло Дибалу свободным агентом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Дибала решил не продлевать контракт с Ювентусом

Контракт главной звезды Ювентуса истекает летом, а договориться о новом пока не удается. Дибала подождет до конца января и будет слушать предложения других клубов, если не достигнет компромисса с туринцами. Интер готов сразу делать свои шаги. Генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта в свое время приводил Дибалу в Ювентус, а теперь охотно сделает это и в Милане. С зарплатой 28-летнего аргентинца проблем не будет, поскольку Интер избавится от крупных контрактов Видаля и Весино.

Добавим, что у "нерадзурри" уже есть удачный опыт ограбления прямых конкурентов. Минувшим летом Интер бесплатно забрал Хакана Чалханоглу, который был важным игроком соседей из Милана.

Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии