Интер может сенсационно забрать Дибалу у Ювентуса – ограбление конкурентов становится привычкой "нерадзурри"
Интер готов устроить одну из главных бомб итальянского трансферного рынка.
Чемпионы Италии хотят подписать Пауло Дибалу свободным агентом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Дибала решил не продлевать контракт с Ювентусом
Контракт главной звезды Ювентуса истекает летом, а договориться о новом пока не удается. Дибала подождет до конца января и будет слушать предложения других клубов, если не достигнет компромисса с туринцами. Интер готов сразу делать свои шаги. Генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта в свое время приводил Дибалу в Ювентус, а теперь охотно сделает это и в Милане. С зарплатой 28-летнего аргентинца проблем не будет, поскольку Интер избавится от крупных контрактов Видаля и Весино.
Добавим, что у "нерадзурри" уже есть удачный опыт ограбления прямых конкурентов. Минувшим летом Интер бесплатно забрал Хакана Чалханоглу, который был важным игроком соседей из Милана.
Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии