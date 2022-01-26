"Стара синьйора" близька до підписання Душана Влаховіча. Трансфер нападника Фіорентини обійдеться у 70 млн євро, а серб отримуватиме 7 млн за сезон – майже стільки ж, скільки Пауло Дибала (7,3).

Інтер може сенсаційно забрати Дибалу у Ювентуса – пограбування конкурентів стає звичкою "нерадзуррі"

Контракт аргентинця завершується влітку цього року. 28-річний Дибала не проти залишитися в Турині, але хотів отримувати вищу зарплатню – в районі 10-ти млн. Після витрат на Влаховіча Ювентус не зможе собі цього дозволити.

Нові контракти більшості гравців передбачатимуть зменшення зарплати на 10-15%. Для Дибали клуб готовий зробити виняток, залишивши заробітки футболіста на тому ж рівні до 2026 року. Якщо Пауло не погодиться з такою пропозицією, то туринці його не триматимуть, повідомляє Corriere dello Sport.

У поточному сезоні аргентинець зіграв за Юве 23 матчі. Забив 11 голів та віддав 4 асисти.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної