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Барселона и Ювентус договорились о беспрецедентном обмене – каталонцы получат двух игроков и немалую сумму

19:03 181 Читати українською
Барселона и Ювентус договорились о беспрецедентном обмене – каталонцы получат двух игроков и немалую сумму
Пьянич против Месси / Getty Images

Барселона и Ювентус согласовали трансфер, в который вошли сразу три игрока.

Действующие чемпионы Италии согласились отдать хавбека Миралема Пьянича, защитника Маттия Де Шильо и 25 млн евро за правого латераля "блаугранас" Нелсона Семеду, утверждает Sport.es.

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Босниец и итальянец вроде как уже подписали свои контракты с Барселоной, а португалец должен договориться с Ювентусом в ближайшие часы. Игроки должны завершить сезон в своих нынешних командах, но если Лига чемпионов действительно возобновится в августе, то в ней будут выступать за новые. Каталонцы планируют использовать полученные 25 млн на переход форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Источник подчеркивает уникальность обмена Барселоны и Ювентуса – за последние годы в футболе не было ни одного трансфера, в котором непосредственное участие приняли сразу три игрока.

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