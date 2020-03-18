Ювентус получил вариант со звездным обменом ради любимца Сарри

Лондонский Челси стремится подписать полузащитника туринского Ювентуса Миралема Пьянича. Боссы "синих", очевидно, нашли формулу для вовлечения в сделку итальянского гранда.
"Старая синьора" может обменять боснийца на хавбека Челси Жоржиньо, сообщает Calciomercato.
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По информации издания, лондонцы давно проявляют интерес к Пьяничу, который попал в немилость Сарри. А "синие" готовы расстаться со своим итальянским центрхавом. Жоржиньо является любимцем наставника туринцев. Он играл под его руководством и в Наполи, и в Челси.
В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Зато в активе Миралема Пьянича 32 поединка и 3 гола во всех соревнованиях.
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