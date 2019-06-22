Ювентус підготував 70 млн євро на Де Лігта – трансферна ціль Барселони отримає шалену зарплату

Де Лігт (ліворуч) віддаляється від де Йонга / PA

Туринський Ювентус став новим фаворитом на підписання оборонця амстердамського Аякса Маттейса Де Лігта.

"Стара синьйора" готова витратити 70 млн євро на трансфер талановитого центрбека, повідомляє De Telegraaf.

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За інформацією видання, туринці запропонують Де Лігту контракт на 5 років. На Ювентус Стедіум 19-річний нідерландець орієнтовно зароблятиме 15-20 млн євро за сезон. Це значно більше, ніж може запропонувати Барселона (7,5 млн євро на рік).

Відзначимо, що саме іспанський гранд упродовж тривалого часу вважався головним претендентом на підписання зірки Аякса. Щоправда, кілька днів тому стало відомо, що Де Лігт остаточно відмовив Барселоні через свого агента Міно Райолу.

У сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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