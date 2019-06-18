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Де Лигт окончательно отказал Барселоне – известна причина

22:08 381 Читати українською
Де Лигт окончательно отказал Барселоне – известна причина
Маттейс Де Лигт / Alamy Live News

Капитан амстердамского Аякса Маттейс Де Лигт, очевидно, не перейдет в испанскую Барселону этим летом.

Нидерландский талант не наденет футболку "блаугранас" в ближайшем сезоне, сообщает Cadena SER.

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По информации журналиста Сике Родригеса, предложение президента Барселоны Хосепа Марии Бартомеу отклонил агент Де Лигта, одиозный Мино Райола. Центрбэк Аякса полностью доверяет своему представителю, поэтому без лишних колебаний поддержал решение итальянца. Теперь на центрбэка сборной Нидерландов осталось 3 претендента – ПСЖ, Ювентус и Бавария.

Тем временем сорванный переход в Барсу может дорого обойтись руководству каталонцев. Де Лигт должен был стать достойной заменой ветерану Жерару Пике, а также вместе с Фрэнки Де Йонгом заложить фундамент обновленной команды. Оппоненты Бартомеу уже готовятся использовать провал с подписанием 19-летнего нидерландца для его смещения с поста президента.

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Испания Трансферы Барселоны Барселона Барселона Аякс Аякс Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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