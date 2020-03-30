Ювентус планирует помешать планам Зидана в Реале – на кону звезда Бундеслиги

Защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими летом может перебраться в другой клуб.

Марокканец перебрался в состав "шмелей" летом 2018 на правах аренды на два сезона из мадридского Реала. Уже во время ближайшего трансферного окна Хакими покинет Дортмунд, сообщает Goal.com.

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Ашраф уже стал частью запланированной на лето революции Зинедина Зидана на Сантьяго Бернабеу. Однако место в стартовом составе 21-летнему защитнику не гарантировано, ведь на его позиции выступает Данни Карвахаль.

Зато Ювентус также хочет видеть Хакими в своем составе, причем готов сделать на него ставку как основного правого защитника. Отмечается, что туринцы уже контактировали с Реалом относительно вероятного перехода.

Добавим, что в нынешнем сезоне Хакими провел за Боруссию Д 25 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

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