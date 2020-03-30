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Реал нацелился на защитника Лейпцига – он может заменить Рамоса

09:23 72 Читати українською
Реал нацелился на защитника Лейпцига – он может заменить Рамоса
Дайот Упамекано / Getty Images

Королевский клуб добавился к списку претендентов на центрбека Дайота Упамекано.

Мадридцы заинтересованы в подписании 21-летнего игрока во время летнего трансферного окна, сообщает Sports Mole. Сам француз, на которого претендует ряд европейских клубов, хочет покинуть Лейпциг.

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В то же время, мадридцы не идут на условия Серхио Рамоса о продлении контракта. Действующее соглашение капитана "бланкос" рассчитано до лета 2021, и он хочет пролонгировать его еще на два года, тогда как руководство клуба предлагает ему контракт до 2022-го. Пока ни одна из сторон не идет на уступки.

Отметим, что в текущем сезоне Упамекано сыграл за Лейпциг 29 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

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