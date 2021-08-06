Ювентус отпустил Демираля в Аталанту
18:45 - Читати українською
Аталанта достигла договоренности с Юве по защитнику Мери Демиралю.
Мери Демираль в следующем сезоне будет защищать цвета Аталанты, сообщает официальный сайт клуба.
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Бергамаскам удалось арендовать защитника Ювентуса на один год, также в соглашении прописана возможность последующего выкупа 23-летнего турка. По информации transfermarkt, такое усиление обойдется Аталанте в 3 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Демираль провел 15 матчей, в которых отличился ассистом. В 2019-м Ювентус заплатил Сассуоло за Мери 18 млн евро.
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