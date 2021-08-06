Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко в ближайшее время сменить клубную прописку.

Специя договорилась об аренде Виктора Коваленко из Аталанты, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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В соглашение будет включена возможность оформить полноценный трансфер, а также будет прописана клаусула, за которую бергамаско могут выкупить украинца назад.

К слову, по итогам прошлого сезона итальянского первенства Специя финишировала на 15-й строчке.

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