Аталанта согласовала аренду Коваленко в Специю – есть нюансы
16:56 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко в ближайшее время сменить клубную прописку.
Специя договорилась об аренде Виктора Коваленко из Аталанты, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Коваленко вскоре отправится в аренду – дебютный мяч не убедил Гасперини
В соглашение будет включена возможность оформить полноценный трансфер, а также будет прописана клаусула, за которую бергамаско могут выкупить украинца назад.
К слову, по итогам прошлого сезона итальянского первенства Специя финишировала на 15-й строчке.
Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче
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