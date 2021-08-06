Мері Деміраль у наступному сезоні захищатиме кольори Аталанти, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бергамаскам вдалось орендувати захисника Ювентуса на один рік, також в угоді прописана можливість подальшого викупу 23-річного турка. За інформацією transfermarkt, таке підсилення обійдеться Аталанті у 3 млн євро.

У минулому сезоні Серії А Деміраль провів 15 матчів, в яких відзначився асистом. У 2019-му Ювентус заплатив Сассуоло за Мері 18 млн євро.

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