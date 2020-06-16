Ювентус определился с заявкой на финал Кубка Италии – есть новые имена

Туринский Ювентус опубликовал список игроков, которые смогут выйти в решающем матче Кубка Италии против Наполи.

Маурицио Сарре взял на матч 27 игроков. Их перечень появился в официальном твиттере клуба.

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Вратари: Щенсны, Пінсольо, Буффон

Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль

Полузащитники: Пьяніч, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Мураторе

Нападающие: Роналду, Дибала, Д. Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески, Оливьери, Вриони, Занимакия

К слову, поединок Наполи – Ювентус состоится уже в среду, 17 июня, на римском Стадио Олимпико. На пути к финалу "Старая синьора" одолела Удинезе, Рому и Милан.

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