Ювентус определился с заявкой на финал Кубка Италии – есть новые имена

Туринский Ювентус опубликовал список игроков, которые смогут выйти в решающем матче Кубка Италии против Наполи.
Маурицио Сарре взял на матч 27 игроков. Их перечень появился в официальном твиттере клуба.
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Вратари: Щенсны, Пінсольо, Буффон
Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль
Полузащитники: Пьяніч, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Мураторе
Нападающие: Роналду, Дибала, Д. Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески, Оливьери, Вриони, Занимакия
К слову, поединок Наполи – Ювентус состоится уже в среду, 17 июня, на римском Стадио Олимпико. На пути к финалу "Старая синьора" одолела Удинезе, Рому и Милан.
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