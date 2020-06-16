Ювентус визначився із заявкою на фінал Кубка Італії – є нові імена

Туринський Ювентус опублікував список гравців, які зможуть вийти у вирішальному матчі Кубка Італії проти Наполі.

Мауріціо Саррі взяв на матч 27 гравців. Їхній перелік з'явився в офіційному твіттері клубу.

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Воротарі: Щенсни, Пінсольйо, Буффон

Захисники: Де Шільйо, К'єлліні, Де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Бонуччі, Ругані, Деміраль

Півзахисники: П'яніч, Хедіра, Ремзі, Матюйді, Рабйо, Бентанкур, Мураторе

Нападники: Роналду, Дибала, Д. Коста, Куадрадо, Ігуаїн, Бернардескі, Олів'єрі, Вріоні, Занімакія

До слова, поєдинок Наполі – Ювентус відбудеться вже в середу, 17 червня, на римському Стадіо Олімпіко. На шляху до фіналу "Стара синьйора" здолала Удінезе, Рому та Мілан.

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