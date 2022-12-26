Туринский клуб ни при каких обстоятельствах не хочет прощаться с ведущим защитником Маттейсом Де Лигтом.

Барселона, ПСЖ и Тоттенхэм – среди заинтересованных в трансфере 22-летнего нидерландца, сообщает Calciomercato . Но у этих клубов есть одна проблема. Ювентус считает Де Лигта неприкосновенным.

Райола сообщил, что Де Лигт думает покинуть Ювентус.

Туринцы не хотят отпускать игрока, даже несмотря на самую большую зарплату в клубе (8+4 млн евро). В конце этого сезона в контракте Маттейса вступит в силу клаусула в 120 миллионов, а через год она увеличится до 140 миллионов.

Маттейс Де Лигт является ведущим игроком в команде Массимилиано Аллегри: 20 матчей во всех турнирах и 1 гол. Его контракт с Юве рассчитан до 2024 года.

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