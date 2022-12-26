Барселона, ПСЖ і Тоттенхем – серед зацікавлених у трансфері 22-річного нідерландця, повідомляє Calciomercato. Та у цих клубів є одна проблема. Ювентус вважає Де Лігта недоторканим.

Райола повідомив, що Де Лігт думає покинути Ювентус

Туринці не хочуть відпускати гравця, навіть незважаючи на найбільшу зарплатню в клубі (8+4 млн євро). Наприкінці цього сезону у контракті Маттейса вступить у силу клаусула в 120 мільйонів, а ще через рік вона збільшиться до 140.

Маттейс Де Лігт є провідним гравцем у команді Массіміліано Аллегрі: 20 матчів у всіх турнірах й 1 гол. Його контракт з Юве розрахований до 2024 року.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій