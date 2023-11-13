Фаджиоли решил присоединиться к команде спортивного агентства CAA Stellar. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Ювентус повысит зарплату проблемному игроку – его дисквалифицировали до конца сезона

CAA Stellar сотрудничает с такими игроками, как Войцех Щенсны, Джанлука Скамакка, Пьер Калюлю, Рубен Лофтус-Чик, Эдуардо Камавинга, Джек Гришил, Люк Шоу и Бен Чилвелл.

На прошлой неделе Фаджиоли подписал с Ювентусом новый контракт сроком до июня 2028 года с повышенной зарплатой. Он сможет вернуться на поле в мае после 7-месячной дисквалификации за ставки на матчи.

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