Спекуляции относительно будущего Джорджо Кьеллини могут выйти на новый уровень. Все из-за брата футболиста.

Клаудио Кьеллини – брат-близнец защитника Ювентуса Джорджо Кьеллини – покинул туринский клуб. Его контракт заканчивается 30 июня и не будет продлен, сообщает пресс-служба "бьянконери".

Кьеллини может продолжить карьеру в МЛС

К слову, Клаудио Кьеллини работал в Ювентусе с 2014 года. В частности, он следил за игроками, которые находятся в аренде или совместной собственности. С 2018 года он также был координатором молодежной команды "Старой синьоры".

Кроме того, Клаудио является агентом своего брата Джорджо, контракт которого также завершается 30 июня. Пока неизвестно, останется ли футболист в Ювентусе на следующий сезон.

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