Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини близок к уходу из туринского гранда.

На опытного итальянца претендует американский Цинциннати, который сейчас занимает последнее место в Восточной конференции США, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Все зависит от того, предложит Ювентус новый контракт своему ветерану. Цинциннати попытается договориться о переходе, если туринцы так и не продлят контракт с Кьеллини.

К слову, Джорджо провел 24 встречи в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив 2 ассиста.

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