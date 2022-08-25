Как сообщал "Футбол 24", Ювентус официально отпустил Андрея Фирмана набираться опыта в другой клуб. Сезон 2022/23 молодой украинец проведет в составе СПАЛа. Команда из Феррары выступает в Серии Б, но 17-летний Фирман будет играть за молодежку.

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"Новые цвета, новые приключения. Вперед, СПАЛ", – написал украинец в Instagram, добавив фотографии из презентации.

Предыдущий сезон уроженец Львова отыграл в Ювентусе U-17, где отличился 6-ю голами и одним ассистом. Андрея летом перевели в примаверу Юве, но решили временно отпустить.

Мама Андрея рассказывала, что СПАЛ интересовался украинцем еще до перехода в академию Ювентуса, однако тогда парень решил выбрать топ-клуб. Фирман играет за сборную Украины U-17 (дебютировал в апреле, сыграл три матча, результативными действиями не отмечался).

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