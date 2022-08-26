Ювентус оголосив про перехід 28-річного Аркадіуша Міліка, який напередодні успішно пройшов медогляд. Оренда розрахована на сезон 2022/23, інформує офіційний сайт туринського клубу.

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Марсель отримає за річну позику гравця 800 тисяч євро, а з бонусами сума може збільшитися ще на стільки ж. Агентам футболіста дістанеться ще 100 тисяч. Влітку 2023-го "Стара синьйора" матиме право викупити польського нападника, який має досвід виступів в Італії за Наполі (122 матчів, 48 голів та 5 асистів у всіх турнірах). Ціна питання – ще 7 мільйонів євро, з потенційними бонусами на 2 млн.

Раніше Аркадіуш виступав за Гурнік Забже, Аугсбург, Байєр та Аякс. З січня 2021-го захищав кольори Марселя (55 матчів, 30 голів, 3 асисти). Поляк став черговим новачком Ювентуса, який раніше підписав Поля Погба, Анхеля Ді Марію, Бремера і Філіпа Костіча.

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