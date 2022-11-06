Були надії, що протистояння Інтера та Ювентуса компенсує нестачу видовища в римського дербі. Однак північні гранди підтримали тренд сьогоднішнього італійського вечора та розіграли дуже обережний матч. Ніхто не ризикував, всі перестраховувалися. Наслідок – закрита гра з мінімальною кількістю моментів.

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У першому таймі команди створили три шанси. Інтер грав гостріше, тому був ближчим до гола. Барелла отримав класний пас з глибини та викотив на порожні ворота, однак Дюмфріс погано завершив. Ще був момент після кутового, коли Лаутаро з ближньої стійки перекинув на Джеко, а боснієць пробив неточно.

Другий тайм розпочався з гола Ювентуса. Герой матчу Костіч пробіг протягнув м'яч по флангу та прострілив у центр, а Рабйо майстерно переправив м'яч у сітку. Філіп незабаром оформив другий асист – чудово навісив з кутового. Даніло виграв боротьбу у де Врея та забив, але VAR вгледів там гру рукою і скасував гол.

Contento per la vittoria ma vogliamo parlare del gol annullato a Danilo?

Il braccio incriminato viene praticamente serrato da De vrij con il brasiliano che si trova impossibilitato nel muoverlo...#Var #JuveInter #Doveri #Danilo #SerieATIM #Juventus #Inter pic.twitter.com/OFKQQgGFEX — Leonardo Cioli (@Leociolic) November 6, 2022

Антигерой матчу – Лаутаро. Аргентинець ще до перерви сам створив хорошу нагоду, але не забив. А по перерві змарнував вихід сам на сам проти Щенсни. Наприкінці матчу Інтер спробував створити фінальну навалу, але Ювентус грамотно тримав щільну оборону.

"Стара Синьйора" завершила матч до фінального свистка, організувавши швидку атаку. Костіч все ж записав на себе другий асист – серб покотив під удар Фаджоллі. А ще був удар Костіча в стійку, а ще перспективний вихід мав К'єза. У підсумку – 2:0.

Ювентус набрав 25 очок, обійшов Інтер і піднявся на 5 місце. До зони Ліги чемпіонів – 2 пункти. Інтер вперше за 5 турів програв і опустився на 7 сходинку (24 бали).

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