toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ КОПА АМЕРИКА-2019 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Ювентус недооценивает Де Лигта – Аякс ответил туринцам отказом по трансферу капитана

15:28 110 Читати українською
Ювентус недооценивает Де Лигта – Аякс ответил туринцам отказом по трансферу капитана
Маттейс Де Лигт / Фото ФК Аякс

Маттейс Де Лигт остается в Аяксе, по крайней мере, пока.

Предложение Ювентуса не убедило Аякс отпустить в Турин Маттейса Де Лигта, сообщает Tuttosport.

Ювентус сделал первое предложение Аяксу по трансферу Де Лигта

Руководство "Старой Синьоры" предложило за 19-летнего защитника 55 млн евро, а также 10 млн в виде бонусов.

В лагере нидерландского гранда не намерены прощаться со своим капитаном меньше, чем за 80 млн евро. Если Юве согласится на такую сумму, то это станет самый дорогой трансфер защитника в истории.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов капитан Аякса провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Шевченко посетил Уимблдон и поддержал своего друга на турнире
00:10
405
Теги
Ювентус Ювентус Аякс Аякс Италия Трансферы Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
50
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук