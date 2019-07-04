Ювентус недооценивает Де Лигта – Аякс ответил туринцам отказом по трансферу капитана

Маттейс Де Лигт остается в Аяксе, по крайней мере, пока.

Предложение Ювентуса не убедило Аякс отпустить в Турин Маттейса Де Лигта, сообщает Tuttosport.

Ювентус сделал первое предложение Аяксу по трансферу Де Лигта

Руководство "Старой Синьоры" предложило за 19-летнего защитника 55 млн евро, а также 10 млн в виде бонусов.

В лагере нидерландского гранда не намерены прощаться со своим капитаном меньше, чем за 80 млн евро. Если Юве согласится на такую сумму, то это станет самый дорогой трансфер защитника в истории.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов капитан Аякса провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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