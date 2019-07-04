Ювентус недооцінює Де Лігта – Аякс відповів туринцям відмовою щодо трансферу капітана

Маттейс Де Лігт залишається в Аяксі, принаймні, поки що.

Пропозиція Ювентуса не переконала Аякс відпустити в Турин Маттейса Де Лігта, повідомляє Tuttosport.

Ювентус зробив першу пропозицію Аяксу щодо трансферу Де Лігта

Керівництво "Старої Синьйори" запропонувало за 19-річного захисника 55 млн євро,а також 10 млн у вигляді бонусів.

В таборі нідерландського гранда не мають наміру прощатись із своїм капітаном менше, ніж за 80 млн євро. Якщо Юве погодиться на таку суму, то це стане найдорожчий трансфер захисника в історії.

В минулому сезоні Ередивізі капітан Аякса провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами і здійснив стільки ж асистів.

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