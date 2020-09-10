Никто из представителей европейских топ-чемпионатов не собирается платить 50 млн евро за бразильца, информирует Football-Italia со ссылкой на Calciomercato.

Ювентус готов предложить одного из трех своих игроков за Морату – экс-звезда Шахтера в зоне риска

Ювентус получил выгодные предложения по Косте только из Китая и Катара. Впрочем, экс-звезда Шахтера не спешит с восточными заработками и надеется еще поиграть несколько лет в Европе. Его контракт с туринцами рассчитан еще на два года, поэтому необходимости продавать его именно этим летом нет.

Отметим, в прошлом сезоне Коста провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ