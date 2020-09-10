Ніхто з представників європейських топ-чемпіонатів не збирається платити 50 млн євро за бразильця, інформує Football-Italia з посиланням на Calciomercato.

Ювентус готовий запропонувати одного з трьох своїх гравців за Морату – екс-зірка Шахтаря в зоні ризику

Ювентус отримав вигідні пропозиції щодо Кости лише з Китаю та Катара. Втім, екс-зірка Шахтаря не поспішає зі східними заробітками і сподівається ще пограти кілька років у Європі. Його контракт з туринцями розрахований ще на два роки, тому нагальної потреби продавати його саме цього літа немає.

Зазначимо, у минулому сезоні Коста провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і зробив 7 результативних передач.

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