В случае неудачи с Луисом Суаресом туринцы готовы переключиться на Альваро Морату, информирует AS.

Пирло озвучил цели Ювентуса на сезон

Ювентус рассматривает вариант с обменом, чтобы сэкономить деньги на другие цели. В зоне риска трое игроков – Бернардески, Рэмзи и Дуглас Коста. Атлетико начнет торги по Морате с довольно серьезной отметки – 80 млн евро.

Напомним, что испанец выступал за Ювентус с 2014 по 2016 годы и дважды ставал чемпионом Италии.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ