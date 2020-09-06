Ювентус готов предложить одного из трех своих игроков за Морату – экс-звезда Шахтера в зоне риска
18:34 - Читати українською
Ювентус пытается найти нового центрфорварда до закрытия трансферного окна.
В случае неудачи с Луисом Суаресом туринцы готовы переключиться на Альваро Морату, информирует AS.
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Ювентус рассматривает вариант с обменом, чтобы сэкономить деньги на другие цели. В зоне риска трое игроков – Бернардески, Рэмзи и Дуглас Коста. Атлетико начнет торги по Морате с довольно серьезной отметки – 80 млн евро.
Напомним, что испанец выступал за Ювентус с 2014 по 2016 годы и дважды ставал чемпионом Италии.
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