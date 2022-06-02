Эмерик Ляпорт может покинуть Манчестер Сити и стать новым лидером обороны Ювентуса уже этим летом.

Как сообщает Corriere dello Sport, Ювентус очень заинтересован в том, чтобы подписать центрального защитника французского происхождения к следующему сезону.

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После ухода Кьеллини, которого сватают в МЛС, туринский гранд планирует обновить центр обороны, сделав ставку на связку Де Лигта с Ляпортом. Клуб считает Эмерика идеальной замену Джорджо как из-за важного участия в организации игры и продвижении мяча, так и из-за характера победителя.

К слову, в сезоне 2021/22 Ляпорт провел 44 матча во всех турнирах, выиграв чемпионат Англии и забив в нем 4 гола.

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