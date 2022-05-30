"Горожане" уже подписали Эрлинга Холанда из Борусии Дортмунд. Также к чемпионам Англии в июле присоединится аргентинский бомбардир Хулиан Альварес, у которого завершается аренда в Ривер Плейт. В то же время может уйти из команды Александр Зинченко – авторитетные британские СМИ сообщают о наличии нескольких претендентов на игрока сборной Украины.

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"Могу подтвердить, что новички еще будут. Мы стремимся усилить команду в тех звеньях, где это нужно. Как известно, каждый сезон часть игроков уходит, и тогда нам приходится постоянно обновлять команду.

Манчестер Сити уже совершил два очень важных усиления, но я ожидаю, что мы сделаем еще несколько. Попробуем это сделать как можно скорее, но иногда ситуация на трансферном рынке не зависит от нас. Мы не можем контролировать это.

Если мы найдем игрока, который подходит команде на определенную позицию, попробуем его приобрести. Если не удастся, Пеп уже показал нам, что он найдет решение в нашей качественной академии.

Сейчас клуб находится в другом положении, чем несколько лет назад. В нашей команде и академии есть немало талантов, которые способны помочь", – цитирует Аль Мубарака официальный сайт "горожан".

Напомним, в сезоне 2021/22 Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл АПЛ и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, отдав путевку в финал Реалу.

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