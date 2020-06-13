Фиаско Роналду и жестокое кунг-фу Ребича в видеообзоре матча Ювентус – Милан

Ювентус и Милан встретились в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Милан.

Ювентус захватил преимущество с первых минут и буквально смял защиту Милана. В конце концов, нервы не выдержали у Конти, который сыграл рукой в собственной штрафной. Роналду подошел к "точке" и совершил один из редких промахов. Милан еще не успел порадоваться своему успеху, как остался в меньшинстве – Ребича выгнали за жестокий фол против Данило.

Ювентус расписал ничью с Миланом в первом матче после карантина в Италии – "бьянконери" вышли в финал Кубка

Ювентус не успел воспользоваться большинством до перерыва, а во втором тайме что-то начало получаться и у гостей. Правда, большинство атак Милана завершались примитивными навесами или дальними ударами. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая дала Юентусу путевку в финал.