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Фиаско Роналду и жестокое кунг-фу Ребича в видеообзоре матча Ювентус – Милан

00:32 22 Читати українською
Фиаско Роналду и жестокое кунг-фу Ребича в видеообзоре матча Ювентус – Милан
Ювентус – Милан – видеообзор матча

Ювентус и Милан встретились в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Смотрите видеообзор матча Ювентус – Милан.

 
Анте Ребич 17’
17’ Анте Ребич

Ювентус захватил преимущество с первых минут и буквально смял защиту Милана. В конце концов, нервы не выдержали у Конти, который сыграл рукой в собственной штрафной. Роналду подошел к "точке" и совершил один из редких промахов. Милан еще не успел порадоваться своему успеху, как остался в меньшинстве – Ребича выгнали за жестокий фол против Данило.

Ювентус расписал ничью с Миланом в первом матче после карантина в Италии – "бьянконери" вышли в финал Кубка

Ювентус не успел воспользоваться большинством до перерыва, а во втором тайме что-то начало получаться и у гостей. Правда, большинство атак Милана завершались примитивными навесами или дальними ударами. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая дала Юентусу путевку в финал.

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Ювентус – Милан: стартовые составы и видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Италии
12 июня
1495
Теги
Видеоновости Милан Милан Италия Кубок Италии 2018/19 Ювентус - Милан Ювентус Ювентус
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